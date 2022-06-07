Минобороны: ВСУ обстреливают приграничные районы России натовскими гаубицами

Вооружённые силы Украины размещают в элеваторах Харьковской области и Донецкой Народной Республики гаубицы и ракетные системы залпового огня, из которых обстреливают приграничные районы России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы РФ", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам Мизинцева, ВСУ разместили бронетехнику, оборудовали огневые позиции для артиллерии на территории элеватора в населённом пункте Губаревка Харьковской области. Кроме того, украинские военные заняли позиции в посёлке Новоэкономическое, населённом пункте Новодонецкое (ДНР) и в селе Нововасилевка в Сумской области.

Генерал-полковник уточнил, что таким образом ВСУ пытаются спровоцировать ответный огонь, чтобы с помощью "широкого медийного освещения" в западных СМИ обвинить ВС РФ в создании угрозы продовольственной безопасности Незалежной.