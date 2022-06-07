Минобороны: ВСУ обстреливают приграничные районы России натовскими гаубицами
Вооружённые силы Украины размещают в элеваторах Харьковской области и Донецкой Народной Республики гаубицы и ракетные системы залпового огня, из которых обстреливают приграничные районы России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы РФ", — сказал он в ходе брифинга.
Также, по словам Мизинцева, ВСУ разместили бронетехнику, оборудовали огневые позиции для артиллерии на территории элеватора в населённом пункте Губаревка Харьковской области. Кроме того, украинские военные заняли позиции в посёлке Новоэкономическое, населённом пункте Новодонецкое (ДНР) и в селе Нововасилевка в Сумской области.
Генерал-полковник уточнил, что таким образом ВСУ пытаются спровоцировать ответный огонь, чтобы с помощью "широкого медийного освещения" в западных СМИ обвинить ВС РФ в создании угрозы продовольственной безопасности Незалежной.
Как рассказывал Лайф, ранее Мизинцев сообщал, что украинские силовики сожгли более 50 тысяч тонн зерна, отступая из Мариуполя. Это бесчеловечное преступление, по его словам, демонстрирует истинное лицо киевского режима, который, по сути, применяет методы "продовольственного терроризма" в отношении своих же граждан.
ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue