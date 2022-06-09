Сержант "Корнетом" ликвидировал засаду на пути российской колонны

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе проведения "Операции Z" на Украине. На этот раз отличились старший сержант Илья Шилов, сержанты Артём Игнатьев и Сергей Сырцев.

Так, Илья Шилов неоднократно умело проводил своевременный ремонт повреждённой в бою военной и специальной техники. Однажды он двигался в составе колонны и заметил группу противника. Сержант доложил командиру о готовящемся нападении, совершил манёвр на автомобиле и, заняв выгодную позицию, открыл огонь из личного оружия.

"В ходе внезапной атаки на группу боевиков Илья уничтожил более пяти националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия старшего сержанта Ильи Шилова позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район", — говорится в сообщении МО РФ.

Старший сержант Илья Шилов, сержант Артём Игнатьев и сержант Сергей Сырцев. Фото © Минобороны РФ

А сержант Артём Игнатьев смог полностью уничтожить оборудованную точку противника. Обнаружив её на пути следования бронегруппы десантно-штурмового батальона, он скрытно расположился на местности и точно скорректировал пуск ПТР "Корнет", что позволило ликвидировать засаду.

"Смелые и решительные действия Артёма Игнатьева позволили сорвать готовящуюся боевиками засаду, а также развить наступление со стороны уничтоженной позиции боевиков, что привело к взятию стратегической высоты и освобождению населённого пункта от вооружённых формирований националистов", — пояснили в Минобороны РФ.

Отличился и старший водитель автомобильной роты батальона материального обеспечения сержант Сергей Сырцев. За время проведения специальной военной операции на Украине он совершил более десяти выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, перевёз свыше 60 тонн грузов, обеспечивал поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля, не допустив ни единой поломки автомобиля.

Однажды колонна Сырцева попала под миномётный обстрел и плотный огонь из стрелкового оружия. Был подбит впереди идущий автомобиль. Сержант вытащил коллегу, перенёс его к себе в кабину и оказал неотложную первую помощь, чем спас ему жизнь.

"После того как атака противника была отражена, оценив визуально повреждения автомобиля, Сергей взял подбитое транспортное на буксир и доставил его вместе с находящимися в нём материальными средствами в пункт назначения", — заявили в Минобороны РФ.