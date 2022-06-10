Российские силы «приземлили» очередной Су-25 и МиГ-29 противника

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине за сутки сбили два самолёта воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В частности, по его словам, был сбит один Су-25 под Харьковом и МиГ-29 в Днепропетровской области.

"Также были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лозовая и Глубокое (Харьковская область), Борозенское (Херсонская область), Невская (ДНР) и Попасная (ЛНР)", — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны РФ также рассказали о перехвате четырёх ракет тактического комплекса "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также трёх снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" — тоже под Харьковом и в ДНР.