ВС РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр

Вооружённые силы РФ уничтожили авиатехнику Воздушных сил ВС Украины в Днепре, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины", — рассказал он.

Кроме того, в районе Харькова нанесён удар по предприятию, которое занималось восстановлением вооружения и военной техники ВСУ.

Также высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по двум пунктам управления, пяти огневым позициям украинской артиллерии и пяти складам вооружения в районах Бахмута и Берестового в ДНР, а также Лоскутовки — в ЛНР.