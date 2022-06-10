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Опубликовано 10 июня 2022, 08:31
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ВС РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр

Вооружённые силы РФ уничтожили авиатехнику Воздушных сил ВС Украины в Днепре, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины", — рассказал он.

Кроме того, в районе Харькова нанесён удар по предприятию, которое занималось восстановлением вооружения и военной техники ВСУ.

Также высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по двум пунктам управления, пяти огневым позициям украинской артиллерии и пяти складам вооружения в районах Бахмута и Берестового в ДНР, а также Лоскутовки — в ЛНР.

Минобороны: ВС РФ ударили ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова
Минобороны: ВС РФ ударили ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова

А накануне в МО РФ сообщили, что российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр ВСУ в районе Новограда-Волынского Житомирской области. Там проходили переподготовку иностранные наёмники, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на территории Незалежной.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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