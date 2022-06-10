ВС России взяли под контроль стратегически важный район, но Киев это тщательно скрывает
ВС России установили полный контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области
Вооружённые силы России полностью освободили стратегически важный район Кинбурнской косы в Николаевской области, что открыло водный путь на город Очаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
"В результате успешных наступательных действий Вооружённых сил РФ открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области — район Кинбурнской косы", — сказал источник.
По словам собеседника агентства, Киев скрывает от западных партнёров, что потерял контроль над Днепро-Бугским лиманом. Также он добавил, что администрация Очакова полностью отказалась от водного сообщения с Кинбурнской косой по указанию киевских властей. При этом мэр города со ссылкой на Офис президента Украины заявил, что "в этом нет никакого смысла", указал источник.
Ранее Лайф писал, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск.
ТАСС / Владимир Гердо