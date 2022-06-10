ВС России взяли под контроль стратегически важный район, но Киев это тщательно скрывает

Вооружённые силы России полностью освободили стратегически важный район Кинбурнской косы в Николаевской области, что открыло водный путь на город Очаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"В результате успешных наступательных действий Вооружённых сил РФ открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области — район Кинбурнской косы", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Киев скрывает от западных партнёров, что потерял контроль над Днепро-Бугским лиманом. Также он добавил, что администрация Очакова полностью отказалась от водного сообщения с Кинбурнской косой по указанию киевских властей. При этом мэр города со ссылкой на Офис президента Украины заявил, что "в этом нет никакого смысла", указал источник.