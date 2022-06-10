ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 07:49
4616

ВС России взяли под контроль стратегически важный район, но Киев это тщательно скрывает

ВС России установили полный контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области

Вооружённые силы России полностью освободили стратегически важный район Кинбурнской косы в Николаевской области, что открыло водный путь на город Очаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"В результате успешных наступательных действий Вооружённых сил РФ открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области — район Кинбурнской косы", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Киев скрывает от западных партнёров, что потерял контроль над Днепро-Бугским лиманом. Также он добавил, что администрация Очакова полностью отказалась от водного сообщения с Кинбурнской косой по указанию киевских властей. При этом мэр города со ссылкой на Офис президента Украины заявил, что "в этом нет никакого смысла", указал источник.

Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции украинских военных в ЛНР
Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции украинских военных в ЛНР

Ранее Лайф писал, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar