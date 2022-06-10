Британия рассчитывает спасти приговорённых в ДНР к казни наёмников с помощью дипломатии
Эйден Аслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер (слева направо), обвиняемые в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмников, во время оглашения приговора в Верховном суде Донецка. © ТАСС / Гердо Владимир
Правительство Соединённого Королевства намерено использовать любые имеющиеся дипломатические каналы, чтобы разрешить ситуацию, связанную с осуждёнными в ДНР наёмниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, которые являются британскими подданными. Такое заявление в эфире телеканала Sky News сделал замминистра образования Великобритании Робин Уокер.
"Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством. Мы не признаём его полномочия. Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними", — подчеркнул Уокер.
Тем не менее он никак не прокомментировал возможные контакты Трасс и её замов с российским послом в Лондоне Андреем Келиным.
Верховный суд ДНР накануне вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Все трое имеют право на помилование.