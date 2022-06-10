Британия рассчитывает спасти приговорённых в ДНР к казни наёмников с помощью дипломатии

"Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством. Мы не признаём его полномочия. Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними", — подчеркнул Уокер.