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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 13:54
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Трёх иностранных наёмников приговорили к смертной казни в Донбассе

Суд ДНР приговорил иностранных наёмников Пиннера, Аслина и Брагима к смертной казни

Осуждённые наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН

Осуждённые наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

"По совокупности преступлений окончательно Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь", — говорится в приговоре.

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Ранее Пиннер, Аслин и Брагим частично признали свою вину. Задержанные согласились с обвинением по статье 232 УК ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

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Александра Вишнякова
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