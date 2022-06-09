Трёх иностранных наёмников приговорили к смертной казни в Донбассе
Суд ДНР приговорил иностранных наёмников Пиннера, Аслина и Брагима к смертной казни
Осуждённые наёмники — Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. Фото © ДАН
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.
"По совокупности преступлений окончательно Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь", — говорится в приговоре.
Ранее Пиннер, Аслин и Брагим частично признали свою вину. Задержанные согласились с обвинением по статье 232 УК ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".