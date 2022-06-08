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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 16:23
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Наёмники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

Наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также наёмный солдат из Марокко Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, частично признали свою вину. Об этом стало известно из видео, снятого на заседании Верховного суда ДНР.

Иностранные наёмники признали свою вину в совершении военных преступлений в ДНР. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Задержанные согласились с обвинением по статье 232 УК ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наказание подразумевает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Следствием установлено, что иностранные наёмники принимали участие в вооружённой агрессии со стороны Украины по насильственному захвату власти в Донецкой Народной Республике за вознаграждение.

Семья британского наёмника: Надеемся, что его скоро освободят
Семья британского наёмника: Надеемся, что его скоро освободят

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что наёмникам из Британии предъявили обвинения во время суда в ДНР. Он также подчеркнул, что этот суд не является частью трибунала.

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Telegram / РИА "Новости"

Ирина Фальке
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