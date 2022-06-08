Наёмники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

Наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также наёмный солдат из Марокко Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, частично признали свою вину. Об этом стало известно из видео, снятого на заседании Верховного суда ДНР.

Иностранные наёмники признали свою вину в совершении военных преступлений в ДНР. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Задержанные согласились с обвинением по статье 232 УК ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наказание подразумевает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Следствием установлено, что иностранные наёмники принимали участие в вооружённой агрессии со стороны Украины по насильственному захвату власти в Донецкой Народной Республике за вознаграждение.