Момент столкновения Genesis Миронова с велосипедистом попал на видео

Момент того, как Genesis лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергея Миронова сбивает велосипедиста, попал на видео. Кадры с инцидентом опубликовал телеграм-канал SHOT. На записи видно, как автомобиль начинает тормозить перед пешеходным переходом, но не успевает сбросить скорость и сбивает человека.

Момент столкновения машины с Мироновым и велосипедиста зафиксировали камеры. Видео © Telegram / SHOT

Сам Миронов подтвердил, что его машина действительно попала в ДТП в центре Москвы. По его словам, он был в салоне, но не видел момент аварии, так как работал с документами.

"Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других", — написал депутат в телеграм-канале.