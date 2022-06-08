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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 19:20
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Момент столкновения Genesis Миронова с велосипедистом попал на видео

Лайф публикует видео момента столкновения Genesis Миронова и велосипедиста в центре Москвы

Момент того, как Genesis лидера фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергея Миронова сбивает велосипедиста, попал на видео. Кадры с инцидентом опубликовал телеграм-канал SHOT. На записи видно, как автомобиль начинает тормозить перед пешеходным переходом, но не успевает сбросить скорость и сбивает человека.

Момент столкновения машины с Мироновым и велосипедиста зафиксировали камеры. Видео © Telegram / SHOT

Сам Миронов подтвердил, что его машина действительно попала в ДТП в центре Москвы. По его словам, он был в салоне, но не видел момент аварии, так как работал с документами.

"Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других", — написал депутат в телеграм-канале.

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Напомним, вечером 8 июня чёрный автомобиль Genesis с мигалкой, который возит Сергея Миронова, сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенке в Москве.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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