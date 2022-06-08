В центре Москвы Genesis Сергея Миронова сбил человека на пешеходном переходе
Чёрный автомобиль Genesis с мигалкой сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенка в Москве. Именно на этой машине возят руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова, пишет телеграм-канал SHOT.
Genesis Сергея Миронова сбил мужчину в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT
После случившегося водитель Genesis снял с автомобиля номера и мигалку, а также хотел уехать, но его остановили прохожие. Он отказался отвечать на вопросы о своих действиях, а прибывший на место сотрудник ДПС не увидел ничего страшного в том, что машина стоит без номеров. Пострадавшего увезли в больницу. Находился ли сам Миронов в момент аварии в машине, неизвестно.
Водитель Genesis, числящегося за Сергеем Мироновым, сбил мужчину в центре Москвы и снял с автомобиля мигалку и номера. Видео © Telegram / SHOT
А ранее Лайф публиковал видео с моментом наезда курьера на экс-главреда Vogue Долецкую в центре Москвы. Журналистка обратилась за медицинской помощью, у неё диагностировали перелом кисти и ушиб.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT