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Опубликовано 8 июня 2022, 18:08
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В центре Москвы Genesis Сергея Миронова сбил человека на пешеходном переходе

Чёрный автомобиль Genesis с мигалкой сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенка в Москве. Именно на этой машине возят руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова, пишет телеграм-канал SHOT.

Genesis Сергея Миронова сбил мужчину в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

После случившегося водитель Genesis снял с автомобиля номера и мигалку, а также хотел уехать, но его остановили прохожие. Он отказался отвечать на вопросы о своих действиях, а прибывший на место сотрудник ДПС не увидел ничего страшного в том, что машина стоит без номеров. Пострадавшего увезли в больницу. Находился ли сам Миронов в момент аварии в машине, неизвестно.

Водитель Genesis, числящегося за Сергеем Мироновым, сбил мужчину в центре Москвы и снял с автомобиля мигалку и номера. Видео © Telegram / SHOT

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Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков
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