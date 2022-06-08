В центре Москвы Genesis Сергея Миронова сбил человека на пешеходном переходе

Чёрный автомобиль Genesis с мигалкой сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенка в Москве. Именно на этой машине возят руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергея Миронова, пишет телеграм-канал SHOT.

После случившегося водитель Genesis снял с автомобиля номера и мигалку, а также хотел уехать, но его остановили прохожие. Он отказался отвечать на вопросы о своих действиях, а прибывший на место сотрудник ДПС не увидел ничего страшного в том, что машина стоит без номеров. Пострадавшего увезли в больницу. Находился ли сам Миронов в момент аварии в машине, неизвестно.