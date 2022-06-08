Постпред Томас-Гринфилд: США используют спецоперацию РФ для продвижения реформ ООН

Вашингтон увидел в российской спецоперации на Украине возможность реформировать ООН. Об этом в ходе слушаний в комитете Палаты представителей заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

"Мы видим [в конфликте на Украине] возможность, чтобы начать это [переустройство]. Мы начали дискуссии о том, какие реформы мы можем продвинуть", — сказала она.

Реформы США нацелены на ограничения "стран вроде России", которые являются членами Совета Безопасности и "ослабляют усилия в контексте мира и безопасности", заявила Томас-Гринфилд. Так она ответила на комментарий американского конгрессмена о необходимости использовать факт российской спецоперации на Украине и "возможность воспользоваться непопулярностью" России для изменения в правилах ООН.