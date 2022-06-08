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Опубликовано 8 июня 2022, 04:46
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Семья британского наёмника: Надеемся, что его скоро освободят

Семья британского наёмника Аслина выразила надежду на его возвращение домой

Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР

Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наёмника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой. Об этом говорится в заявлении его родных.

Согласно сообщению, которое цитирует Sky News, семья Аслина пытается добиться, чтобы он был освобождён из плена. Переговоры ведутся с МИД Великобритании и украинскими властями.

"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", — говорится в заявлении.

Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР
Сдавшийся в плен британский наёмник: Надо было признавать ДНР и ЛНР

Лайф напоминает: ранее другой иностранный наёмник Шон Пиннер рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе. 36-й бригаде ВСУ было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовку, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР.

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Артем Порвин
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