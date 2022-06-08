Семья британского наёмника: Надеемся, что его скоро освободят

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наёмника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой. Об этом говорится в заявлении его родных.

Согласно сообщению, которое цитирует Sky News, семья Аслина пытается добиться, чтобы он был освобождён из плена. Переговоры ведутся с МИД Великобритании и украинскими властями.

"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", — говорится в заявлении.