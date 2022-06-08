Семья британского наёмника: Надеемся, что его скоро освободят
Семья британского наёмника Аслина выразила надежду на его возвращение домой
Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР
Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наёмника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой. Об этом говорится в заявлении его родных.
Согласно сообщению, которое цитирует Sky News, семья Аслина пытается добиться, чтобы он был освобождён из плена. Переговоры ведутся с МИД Великобритании и украинскими властями.
"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", — говорится в заявлении.
Лайф напоминает: ранее другой иностранный наёмник Шон Пиннер рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе. 36-й бригаде ВСУ было приказано прорываться в населённый пункт Зачатовку, по всему периметру которого расположены войска РФ и ДНР.