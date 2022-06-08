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Опубликовано 8 июня 2022, 03:32

Мэр Мелитополя: Школы города перейдут на русский язык и пятибалльную систему

Школьники Мелитополя в новом учебном году будут обучаться по применяемой в России пятибалльной системе и на русском языке. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

"С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке", сказала она в беседе с ТАСС.

Данильченко отметила, что с 1 сентября планируется возобновить работу всех школ города и области. По её словам, этот учебный год дети закончили по программе, утверждённой ранее.

"Дети должны жить мирной жизнью, гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену. Часто проводим детские праздники с аниматорами, конкурсами и призами, бесплатными аттракционами", — подчеркнула Данильченко.

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Лайф напоминает, что Мелитополь начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России. В конце мая там начали приём документов на получение российских паспортов.

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Pixabay

Артем Порвин
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