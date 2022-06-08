Британский наёмник оставил координаты массового захоронения мирных жителей в районе Ирпени

Так, в нём присутствует запись: "Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан". Кроме того, указываются координаты 50.521318; 30.204626, а онлайн-карты показывают, что это район в Киевской области между городами Ирпень и Буча. Возможно, это улица Вокзальная в Ирпени. Когда в дневник была занесена запись, не указывается.