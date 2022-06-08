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Опубликовано 8 июня 2022, 11:04
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Британский наёмник оставил координаты массового захоронения мирных жителей в районе Ирпени

В дневнике британского наёмника нашли координаты захоронения 280 мирных граждан

В дневнике британского наёмника Эндрю Хилла, сдавшегося в плен российским военнослужащим в Николаевской области, обнаружили координаты захоронения, предположительно, мирных жителей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в нём присутствует запись: "Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан". Кроме того, указываются координаты 50.521318; 30.204626, а онлайн-карты показывают, что это район в Киевской области между городами Ирпень и Буча. Возможно, это улица Вокзальная в Ирпени. Когда в дневник была занесена запись, не указывается.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наёмникам из Британии предъявили обвинения во время суда. По его словам, этот процесс не является частью трибунала.

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Артур Лапсаков
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