Британский наёмник оставил координаты массового захоронения мирных жителей в районе Ирпени
В дневнике британского наёмника нашли координаты захоронения 280 мирных граждан
В дневнике британского наёмника Эндрю Хилла, сдавшегося в плен российским военнослужащим в Николаевской области, обнаружили координаты захоронения, предположительно, мирных жителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, в нём присутствует запись: "Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан". Кроме того, указываются координаты 50.521318; 30.204626, а онлайн-карты показывают, что это район в Киевской области между городами Ирпень и Буча. Возможно, это улица Вокзальная в Ирпени. Когда в дневник была занесена запись, не указывается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наёмникам из Британии предъявили обвинения во время суда. По его словам, этот процесс не является частью трибунала.
Кадр видео Минобороны РФ