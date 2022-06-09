Приговорённые к смертной казни в ДНР иностранные наёмники имеют право на помилование

Наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также из Марокко Саадун Брагим, которых приговорили в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в рядах украинских вооружённых формирований, могут воспользоваться правом на помилование.