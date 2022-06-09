Приговорённые к смертной казни в ДНР иностранные наёмники имеют право на помилование
Осуждённые наёмники Эйден Аслин, Саадун Брагим, Шон Пиннер. © ТАСС / Гердо Владимир
Наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также из Марокко Саадун Брагим, которых приговорили в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в рядах украинских вооружённых формирований, могут воспользоваться правом на помилование.
"Осуждённым разъясняется право на помилование", — пояснил председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора.
Ранее сообщалось, что суд ДНР приговорил иностранных наёмников Пиннера, Аслина и Брагима к смертной казни. Осуждённые намерены обжаловать это решение в Верховном суде ДНР.