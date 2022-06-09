ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 15:04
6146

Британский наёмник, приговорённый в ДНР к смертной казни, признан на родине террористом

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Обложка © Telegram / SHOT

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Обложка © Telegram / SHOT

Британец Шон Пиннер, который воевал в Донбассе за украинских боевиков, был объявлен террористом у себя на родине. Об этом сказал председательствующий судья во время зачитывания приговора, уточнив, что наёмник родом из Великобритании, но фактически проживал в Мариуполе с женой — гражданкой Украины.

"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и САР и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", — пояснил судья.

Британского наёмника удивило хорошее отношение в российском плену
Британского наёмника удивило хорошее отношение в российском плену

Как писал Лайф, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar