Британский наёмник, приговорённый в ДНР к смертной казни, признан на родине террористом
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Обложка © Telegram / SHOT
Британец Шон Пиннер, который воевал в Донбассе за украинских боевиков, был объявлен террористом у себя на родине. Об этом сказал председательствующий судья во время зачитывания приговора, уточнив, что наёмник родом из Великобритании, но фактически проживал в Мариуполе с женой — гражданкой Украины.
"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и САР и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", — пояснил судья.
Как писал Лайф, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.