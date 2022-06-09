Британский наёмник, приговорённый в ДНР к смертной казни, признан на родине террористом

Британец Шон Пиннер, который воевал в Донбассе за украинских боевиков, был объявлен террористом у себя на родине. Об этом сказал председательствующий судья во время зачитывания приговора, уточнив, что наёмник родом из Великобритании, но фактически проживал в Мариуполе с женой — гражданкой Украины.

"Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и САР и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях", — пояснил судья.