Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник пожаловался на безразличие Лондона и Киева
Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР
Британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в Донецкой Народной Республике, рассказал, что не получает от властей Великобритании и Украины никакой помощи.
"Каждую неделю я записываю обращение к британским властям. Мой адвокат помогает мне в организации телефонных звонков. У меня сложилось впечатление, что меня бросили украинские и британские власти", — приводит его слова RT.
Аслин отметил, что каждую неделю ждёт новостей об обмене пленными в надежде вернуться домой. Причём недавно такая удача выпала его друзьям. По словам военного, Лондон и Киев не пытаются его обменять, а лишь заявляют о его важности.
"Но если украинцы утверждают, что моё дело для них очень важно, то почему я ещё здесь?" — задаётся вопросом наёмник.
Как писал Лайф, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.