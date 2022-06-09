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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 16:38
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Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник пожаловался на безразличие Лондона и Киева

Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР

Сдавшийся в плен британский наёмник Эйден Аслин. Фото © Telegram / Генеральная прокуратура ДНР

Британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в Донецкой Народной Республике, рассказал, что не получает от властей Великобритании и Украины никакой помощи.

"Каждую неделю я записываю обращение к британским властям. Мой адвокат помогает мне в организации телефонных звонков. У меня сложилось впечатление, что меня бросили украинские и британские власти", — приводит его слова RT.

Аслин отметил, что каждую неделю ждёт новостей об обмене пленными в надежде вернуться домой. Причём недавно такая удача выпала его друзьям. По словам военного, Лондон и Киев не пытаются его обменять, а лишь заявляют о его важности.

"Но если украинцы утверждают, что моё дело для них очень важно, то почему я ещё здесь?" — задаётся вопросом наёмник.

Приговорённые к смертной казни в ДНР иностранные наёмники имеют право на помилование
Приговорённые к смертной казни в ДНР иностранные наёмники имеют право на помилование

Как писал Лайф, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

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Николь Вербер
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