Приговорённый в ДНР к смерти британский наёмник пожаловался на безразличие Лондона и Киева

Британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в Донецкой Народной Республике, рассказал, что не получает от властей Великобритании и Украины никакой помощи.

"Каждую неделю я записываю обращение к британским властям. Мой адвокат помогает мне в организации телефонных звонков. У меня сложилось впечатление, что меня бросили украинские и британские власти", — приводит его слова RT.

Аслин отметил, что каждую неделю ждёт новостей об обмене пленными в надежде вернуться домой. Причём недавно такая удача выпала его друзьям. По словам военного, Лондон и Киев не пытаются его обменять, а лишь заявляют о его важности.

"Но если украинцы утверждают, что моё дело для них очень важно, то почему я ещё здесь?" — задаётся вопросом наёмник.