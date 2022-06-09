Удар бойцов ДНР из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки сняли на видео

Бойцы 9-го полка ДНР ведут обстрелы из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки, беря город в кольцо. Видео с их работой опубликовал телеканал "360".

Бойцы 9-го полка ДНР ведут обстрелы из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Видео © Телеканал "360"

"Танки — оплот полка, наша мощь, наши помощники и наша защита. Задача первоочередная у нас одна — освободить Донецкую Народную Республику. И постепенно пытаемся взять в окружение Авдеевку", — рассказал Спартак, командир полка.

После первого выстрела в работу включается беспилотник, корректирующий наведение снарядов. По словам Спартака, при захвате города в кольцо появится возможность контролировать дорогу в Константиновку, чтобы ВСУ не могли доставлять своим бойцам в населённом пункте боеприпасы и продовольствие. Также в распоряжении полка оказался трофейный танк, взятый возле села Гнутово.

"Вот его называем ласково нашим слоном, это трофей ещё из Мариуполя, можете посмотреть, у него подбитый ствол. Вообще, ребята герои, конечно", — отметил командир.