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Опубликовано 8 июня 2022, 09:37
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Лайф публикует видео ударов системой ТОС-1А "Солнцепёк" по позициям ВСУ под Харьковом

Союзные силы Донецкой, Луганской народных республик и Российской армии нанесли удары тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А "Солнцепёк" по позициям ВСУ под Харьковом. Эксклюзивные кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" наносит удары по позициям ВСУ на границе с ДНР. Видео © Telegram/SHOT

Как уточняет SHOT, уничтожение закреплённых позиций Вооружённых сил Украины происходит на границе Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Эксперт Фоменко указал на попытки отвлечь внимание от неудач ВСУ выдумками о "Солнцепёке"
Эксперт Фоменко указал на попытки отвлечь внимание от неудач ВСУ выдумками о "Солнцепёке"

Ранее Лайф сообщал, что российские военные применили на Украине новейшую систему ТОС-2 "Тосочка". Это развитие тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

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Telegram / SHOT

Ирина Фальке
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