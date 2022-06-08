Лайф публикует видео ударов системой ТОС-1А "Солнцепёк" по позициям ВСУ под Харьковом
Союзные силы Донецкой, Луганской народных республик и Российской армии нанесли удары тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А "Солнцепёк" по позициям ВСУ под Харьковом. Эксклюзивные кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" наносит удары по позициям ВСУ на границе с ДНР. Видео © Telegram/SHOT
Как уточняет SHOT, уничтожение закреплённых позиций Вооружённых сил Украины происходит на границе Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные применили на Украине новейшую систему ТОС-2 "Тосочка". Это развитие тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Telegram / SHOT