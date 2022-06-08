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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 09:32
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Лавров — о требованиях Зеленского по переговорам с РФ: У него семь пятниц на неделе

Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр раскритиковал лидера Незалежной за несерьёзный подход в этом вопросе и счёл необходимым в первую очередь возобновить переговоры на уровне делегаций Москвы и Киева.

"Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе. Он заявлял неоднократно, что переговоры возобновим, если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьёзный подход", — отметил Лавров после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, такая позиция Зеленского полностью противоречит инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта в Стамбуле. Поэтому российская сторона исходит из того, что нужно сначала возобновить переговоры на уровне делегаций.

"Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же собственные подходы, изложенные в Стамбуле, которые мы готовы были принять за основу", — добавил глава МИД.

Лавров: Украина выполняет волю западного мира, отказываясь от переговоров с Россией
Лавров: Украина выполняет волю западного мира, отказываясь от переговоров с Россией

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский снова выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, при этом призвав западные страны оказать Киеву военную поддержку.

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Александра Вишнякова
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