Российские военные применили на Украине новейшую систему "Тосочка"

Это развитие тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Военнослужащие Российской армии применили на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении", — сказал собеседник агентства.

Он заметил, что в ходе "Операции Z" на Украине российские военные применяют и другое новейшее вооружение.