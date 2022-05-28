ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 00:51
27374

Российские военные применили на Украине новейшую систему "Тосочка"

ТОС-2 "Тосочка" на Параде Победы в Москве. Фото © ТАСС / Александр Щербак

ТОС-2 "Тосочка" на Параде Победы в Москве. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Это развитие тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Военнослужащие Российской армии применили на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении", — сказал собеседник агентства.

Он заметил, что в ходе "Операции Z" на Украине российские военные применяют и другое новейшее вооружение.

Американский эксперт объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепёков"
Американский эксперт объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепёков"

Лайф напоминает, что ранее появилось видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепёк" в Донбассе. Эта тяжёлая огнемётная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, а также для вывода из строя транспорта и легкобронированной техники.

BannerImage
Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar