Российские военные применили на Украине новейшую систему "Тосочка"
ТОС-2 "Тосочка" на Параде Победы в Москве. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Это развитие тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк" с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Военнослужащие Российской армии применили на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении", — сказал собеседник агентства.
Он заметил, что в ходе "Операции Z" на Украине российские военные применяют и другое новейшее вооружение.
Лайф напоминает, что ранее появилось видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепёк" в Донбассе. Эта тяжёлая огнемётная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, а также для вывода из строя транспорта и легкобронированной техники.