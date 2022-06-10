Опубликована карта взятых под контроль территорий в ходе "Операции Z"

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ освободила более 235 населённых пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 10 июня проинформировал Штаб территориальной обороны ДНР, опубликовав карту с освобождёнными районами.

"По состоянию на 10 июня 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населёнными пунктами, включая Триполье, Владимировку Артёмовского района, Ставки и Липовое Краснолиманского района. Идёт продвижение в направлении Славянска", — сказано в сообщении штаба.