На заводе "Азот" заблокировано до 400 украинских военных

На территории завода "Азот" в Северодонецке заблокированы 300–400 украинских военных. С ними налажен контакт, ведутся переговоры по поводу безопасного выхода мирных граждан с территории предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Он также уточнил, что на химкомбинате в данный момент могут находиться до 500 мирных жителей. Военные ВСУ пытаются выдвигать свои требования. Они хотят, чтобы им дали возможность покинуть завод вместе с заложниками и организовали коридор для перехода в Лисичанск. Однако такие условия неприемлемы.

"Налажен контакт. Украинским формированиям будет гарантирована жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий", — рассказал посол, добавив, что украинские бойцы сейчас в основном концентрируются около первой проходной химкомбината.