Байден обвинил Зеленского в легкомыслии из-за спецоперации России на Украине

Президент США Джо Байден упрекнул своего украинского коллегу Владимира Зеленского из-за того, что тот проигнорировал его предупреждение о начале российской военной спецоперации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер посетовал также, что многие считали его слова о скором начале военных действий на территории Украины преувеличением.

"Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди", — приводит издание слова Байдена.