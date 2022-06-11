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Опубликовано 11 июня 2022, 03:52
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Байден обвинил Зеленского в легкомыслии из-за спецоперации России на Украине

Президент США Джо Байден упрекнул своего украинского коллегу Владимира Зеленского из-за того, что тот проигнорировал его предупреждение о начале российской военной спецоперации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер посетовал также, что многие считали его слова о скором начале военных действий на территории Украины преувеличением.

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"Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди", — приводит издание слова Байдена.

Как сообщалось ранее, позиция Зеленского по членству в НАТО, а также отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу военной спецоперации России на территории Незалежной.

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ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL

Иван Косицын
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