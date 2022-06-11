Арестович впервые раскрыл общее количество погибших военных

Советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович впервые с начала военной спецоперации России озвучил количество потерь Вооружённых сил Украины. Своим выкладками он поделился в интервью экс-адвокату Марку Фейгину*, дав понять, что в начале конфликта погибало в среднем 100 человек в сутки.

На вопрос, можно ли, исходя из этих подсчётов, сделать вывод о том, что ВСУ потеряли до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил утвердительно: "Да, где-то так".

Советник главы офиса Владимира Зеленского обрушился в этом контексте с критикой на западных союзников Киева, которые, по мнению Арестовича, слишком медленно снабжают Украину вооружением.