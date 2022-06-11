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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 22:35
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Арестович впервые раскрыл общее количество погибших военных

Арестович озвучил общее количество потерь украинских войск

Советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович впервые с начала военной спецоперации России озвучил количество потерь Вооружённых сил Украины. Своим выкладками он поделился в интервью экс-адвокату Марку Фейгину*, дав понять, что в начале конфликта погибало в среднем 100 человек в сутки.

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На вопрос, можно ли, исходя из этих подсчётов, сделать вывод о том, что ВСУ потеряли до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил утвердительно: "Да, где-то так".

Советник главы офиса Владимира Зеленского обрушился в этом контексте с критикой на западных союзников Киева, которые, по мнению Арестовича, слишком медленно снабжают Украину вооружением.

Ранее другой советник главы офиса президента, Михаил Подоляк, сообщил, что ежедневные потери Незалежной — 100–200 бойцов. В свою очередь, глава Минобороны Украины Алексей Резников привёл свои данные: потери Киева составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

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* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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