Минобороны раскрыло новые подвиги российских военных в ходе «Операции Z»
В Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, совершённых в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Военное ведомство высоко оценило заслуги прапорщика Салима Чадамбы, ефрейтора Олега Липатова и матроса Даниила Доможилкина.
Прапорщик Салим Чадамба. Фото © Минобороны РФ
Прапорщик Салим Чадамба, несмотря на продолжающиеся миномётные обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь девяти бойцам и вынес их в безопасное место. После боя он на автомобиле оперативно доставил раненых товарищей в полевой госпиталь, где им была оказана квалифицированная медпомощь.
Ефрейтор Олег Липатов. Фото © Минобороны РФ
А ефрейтору Олегу Липатову удалось обнаружить диверсионно-разведывательную группу украинских националистов численностью более 15 человек. Он вызвал подкрепление и вступил в бой, в ходе которого уничтожил более половины радикалов. После российские военнослужащие окончательно разгромили диверсантов.
Матрос Даниил Доможилкин. Фото © Минобороны РФ
Штурмовой отряд, в составе которого действовал матрос Даниил Доможилкин, выявил превосходящую по численности группу радикалов, которые возводили оборонительный рубеж. Вступив в бой одним из первых, матрос уничтожил более десяти националистов. В результате все боевики были ликвидированы, что обеспечило наступление российских войск и освобождение населённого пункта.
Лайф напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил подполковнику из Омска Андранику Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z". По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
Минобороны РФ