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Опубликовано 10 июня 2022, 21:45
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Минобороны раскрыло новые подвиги российских военных в ходе «Операции Z»

В Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, совершённых в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Военное ведомство высоко оценило заслуги прапорщика Салима Чадамбы, ефрейтора Олега Липатова и матроса Даниила Доможилкина.

Прапорщик Салим Чадамба. Фото © Минобороны РФ

Прапорщик Салим Чадамба. Фото © Минобороны РФ

Прапорщик Салим Чадамба, несмотря на продолжающиеся миномётные обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь девяти бойцам и вынес их в безопасное место. После боя он на автомобиле оперативно доставил раненых товарищей в полевой госпиталь, где им была оказана квалифицированная медпомощь.

Ефрейтор Олег Липатов. Фото © Минобороны РФ

Ефрейтор Олег Липатов. Фото © Минобороны РФ

Сержант "Корнетом" ликвидировал засаду на пути российской колонны
Сержант "Корнетом" ликвидировал засаду на пути российской колонны

А ефрейтору Олегу Липатову удалось обнаружить диверсионно-разведывательную группу украинских националистов численностью более 15 человек. Он вызвал подкрепление и вступил в бой, в ходе которого уничтожил более половины радикалов. После российские военнослужащие окончательно разгромили диверсантов.

Матрос Даниил Доможилкин. Фото © Минобороны РФ

Матрос Даниил Доможилкин. Фото © Минобороны РФ

Штурмовой отряд, в составе которого действовал матрос Даниил Доможилкин, выявил превосходящую по численности группу радикалов, которые возводили оборонительный рубеж. Вступив в бой одним из первых, матрос уничтожил более десяти националистов. В результате все боевики были ликвидированы, что обеспечило наступление российских войск и освобождение населённого пункта.

Старший сержант развернул гаубицу и отбил нападение ВСУ на колонну
Старший сержант развернул гаубицу и отбил нападение ВСУ на колонну

Лайф напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил подполковнику из Омска Андранику Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z". По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.

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Минобороны РФ

Иван Косицын
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