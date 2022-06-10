Политолог раскрыл, сколько бойцов ВСУ погибло и ранено за время "Операции Z" на самом деле
Политолог Голубь: Реальные потери ВСУ в ходе "Операции Z" составляют около 100 тысяч бойцов
Число потерь со стороны ВСУ может составлять около 100 тысяч военнослужащих, если проанализировать слова главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Таким мнением с РИА ФАН поделился политический аналитик Юрий Голубь.
По его словам, этот вывод напрашивается из слов главы офиса украинского президента и заявлений из Киева о том, что раненых — в пять раз больше, чем убитых. Исходя из этих расчётов, за три месяца проведения спецоперации общие потери ВСУ погибшими и ранеными могут составлять около 100 тысяч бойцов, говорит Подоляк.
"Страшно представить, сколько погибло и ранено на самом деле. Киевские пропагандисты любят рассказывать, что у русской армии заканчиваются ракеты. Продолжая эту логику, можно заключить, что стратегия киевского руководства заключается в том, чтобы мобилизовывать и отправлять на убой украинских мужиков до тех пор, пока русским не перестанет хватать боеприпасов", — заметил политолог.
При этом Голубь обратил внимание, что если посмотреть на самоубийственные контратаки под Харьковом и Херсоном, а также на отказ от отступления под Северодонецком и Лисичанском, то тезис про боеприпасы вовсе не является метафорой.
Напомним, ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет ежедневно от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Одной из ключевых причин больших потерь он назвал отсутствие паритета между возможностями Москвы и Киева.
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