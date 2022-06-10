Политолог раскрыл, сколько бойцов ВСУ погибло и ранено за время "Операции Z" на самом деле

Число потерь со стороны ВСУ может составлять около 100 тысяч военнослужащих, если проанализировать слова главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Таким мнением с РИА ФАН поделился политический аналитик Юрий Голубь.

По его словам, этот вывод напрашивается из слов главы офиса украинского президента и заявлений из Киева о том, что раненых — в пять раз больше, чем убитых. Исходя из этих расчётов, за три месяца проведения спецоперации общие потери ВСУ погибшими и ранеными могут составлять около 100 тысяч бойцов, говорит Подоляк.

"Страшно представить, сколько погибло и ранено на самом деле. Киевские пропагандисты любят рассказывать, что у русской армии заканчиваются ракеты. Продолжая эту логику, можно заключить, что стратегия киевского руководства заключается в том, чтобы мобилизовывать и отправлять на убой украинских мужиков до тех пор, пока русским не перестанет хватать боеприпасов", — заметил политолог.

При этом Голубь обратил внимание, что если посмотреть на самоубийственные контратаки под Харьковом и Херсоном, а также на отказ от отступления под Северодонецком и Лисичанском, то тезис про боеприпасы вовсе не является метафорой.