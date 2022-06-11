Бывший боец теробороны Херсона призвал сослуживцев сдать оружие

Украинский военный Олег Богун, который принимал участие в территориальной обороне Херсона и был задержан при попытке продажи оружия, призвал сослуживцев сдаться. В интервью ТАСС он также выразил готовность и желание сотрудничать с Россией.

"Я могу вам сказать одно: сдайте оружие, сдайтесь сами, — и всё будет нормально. Никто вас не тронет и не обидит", — обратился Богун к украинским военным.

По его словам, многие бойцы не хотели идти служить, их призвали насильно. При этом им выдавали оружие, даже не объясняя, как им правильно пользоваться. Сначала военные получили автомат, затем ручной противотанковый гранатомёт. На вопрос о том, как использовать это оружие, бойцам отвечали: "Там всё написано, сам разберёшься", — рассказал Богун. Он также признался, что его командиры "кинули" подчинённых в Херсоне. Они уехали в подконтрольный ВСУ город Николаев, а затем объявили бойцов предателями, так как те решили остаться со своими семьями, а не ехать за командованием.

После того как тероборону Херсона распустили, у Богуна осталось несколько видов оружия. Когда деньги закончились, он продал автомат Калашникова почти за четыре тысячи рублей. Но при попытке продать гранатомёт его задержали российские спецслужбы.