Бойцы ВСУ на заводе "Азот" пытаются выйти на контакт с войсками России и ЛНР
Посол ЛНР Мирошник сообщил о попытке украинских военных на заводе "Азот" пойти на контакт
Украинские военные, которые находятся на территории завода "Азот" в Северодонецке, ищут контакты для переговоров. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что все пути для отступления киевских бойцов уже отрезаны.
"Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет", — написал Мирошник в телеграм-канале.
Он уточнил, что украинские военные в сложившейся ситуации могут только сложить оружие и сдаться в плен. По словам посла, сейчас боевики отправились обдумывать этот вариант. Мирошник также сообщил, что до сих пор на территории "Азота" есть мирные жители. Некоторые из них смогли связаться с родственниками, чтобы сообщить, что они живы и прячутся в бомбоубежищах. Точное число находящихся там мирных граждан неизвестно.
Ранее появилась информация о том, что ВСУ держат в промзоне Северодонецка более 1000 мирных жителей. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные силой загнали туда гражданских и заминировали прилегающую площадь, поэтому люди вынуждены находиться там в виде живого щита.
Wikipedia / Игорь606