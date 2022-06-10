Бойцы ВСУ на заводе "Азот" пытаются выйти на контакт с войсками России и ЛНР

Украинские военные, которые находятся на территории завода "Азот" в Северодонецке, ищут контакты для переговоров. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что все пути для отступления киевских бойцов уже отрезаны.

"Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет", — написал Мирошник в телеграм-канале.

Он уточнил, что украинские военные в сложившейся ситуации могут только сложить оружие и сдаться в плен. По словам посла, сейчас боевики отправились обдумывать этот вариант. Мирошник также сообщил, что до сих пор на территории "Азота" есть мирные жители. Некоторые из них смогли связаться с родственниками, чтобы сообщить, что они живы и прячутся в бомбоубежищах. Точное число находящихся там мирных граждан неизвестно.