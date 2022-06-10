ВСУ держат в промзоне Северодонецка более 1000 мирных жителей
Помощник Кадырова: ВСУ держат в промзоне Северодонецка более 1000 мирных жителей
Ситуация в Северодонецке. © ТАСС / Oleksandr Ratushniak
Территорию Северодонецка сложно зачистить от противника, потому что в данный момент ВСУ там держат порядка тысячи мирных жителей. Об этом Первому каналу рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апти Алаудинов.
"Жилой сектор Северодонецка у нас под стопроцентным контролем. Примерно 15–20% промышленной зоны уже зачищено. Нашу работу затрудняет то, что на этом участке находятся мирные жители. Мы думали, их около 300 человек, а вчера мы получили дополнительную информацию с более точными данными: их около одной тысячи человек. В связи с чем мы продвигаемся медленнее. Эту работу мы вынуждены делать точечно и детально", — пояснил Алаудинов. Он говорит, что ВСУ силой загнали туда гражданских и заминировали прилегающую площадь, поэтому люди там вынуждены находиться в виде живого щита.
По его словам, промышленная зона Северодонецка целиком заблокирована. Для того чтобы покинуть её, противнику придётся воспользоваться дорогой через мост по направлению к Лисичанску. Трудность такого марш-броска заключается в том, что мост контролируется российскими артиллеристами. Единственной альтернативой для противника, подчеркнул Алаудинов, остаётся пересечение вплавь реки Северский Донец.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода "Азот", заминировав ёмкости с химвеществами. Эти ёмкости ВСУ планируют взорвать при отступлении.