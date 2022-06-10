ВСУ держат в промзоне Северодонецка более 1000 мирных жителей

"Жилой сектор Северодонецка у нас под стопроцентным контролем. Примерно 15–20% промышленной зоны уже зачищено. Нашу работу затрудняет то, что на этом участке находятся мирные жители. Мы думали, их около 300 человек, а вчера мы получили дополнительную информацию с более точными данными: их около одной тысячи человек. В связи с чем мы продвигаемся медленнее. Эту работу мы вынуждены делать точечно и детально", — пояснил Алаудинов. Он говорит, что ВСУ силой загнали туда гражданских и заминировали прилегающую площадь, поэтому люди там вынуждены находиться в виде живого щита.