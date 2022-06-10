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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 13:02
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Приговорённый к смертной казни британец посоветовал наёмникам не ехать на Украину

Приговорённый к смертной казни британец посоветовал наёмникам не ехать на Украину

Британец Шон Пиннер, приговорённый Верховным судом ДНР к смертной казни за боевые действия против жителей Донбасса, посоветовал иностранным наёмникам не приезжать на Украину. Об этом он сказал в интервью RT.

"Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое", — пояснил Пиннер.

Он признался, что впервые столкнулся в Незалежной с артиллерией, "Градом", сложности также вызывало незнание языка и невозможность общаться с кем-то.

"Здесь вас просто перемелет, и вы вернётесь обратно быстрее, чем прибыли", — заключил осуждённый.

Британского наёмника удивило хорошее отношение в российском плену
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Ранее Лайф писал, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

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ТАСС / Владимир Гердо.

Шон Пиннер

Татьяна Миссуми
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