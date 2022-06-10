Приговорённый к смертной казни британец посоветовал наёмникам не ехать на Украину

Британец Шон Пиннер, приговорённый Верховным судом ДНР к смертной казни за боевые действия против жителей Донбасса, посоветовал иностранным наёмникам не приезжать на Украину. Об этом он сказал в интервью RT .

"Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое", — пояснил Пиннер.

Он признался, что впервые столкнулся в Незалежной с артиллерией, "Градом", сложности также вызывало незнание языка и невозможность общаться с кем-то.

"Здесь вас просто перемелет, и вы вернётесь обратно быстрее, чем прибыли", — заключил осуждённый.