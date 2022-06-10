Иранский врач из Петербурга записался добровольцем в Донбасс

Главный врач Василеостровского районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Мехди Тафришьян в числе десяти других петербургских медиков записался добровольцем в Донбасс, чтобы помогать раненым и больным. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Я — врач, и, если нужна врачебная помощь, я пойду. Иначе я зачем получал специальность? Должно быть чувство долга", — подчеркнул он.

Тафришьян намерен отправиться со своими коллегами добровольцем в Донбасс, Мариуполь или любое другое место, где пригодятся его знания и профессионализм.

Главврач уверен, что, если человек может где-либо принести пользу, он должен это сделать. Будучи студентом, Тафришьян был на фронте в родном Иране. По его словам, если к нему в госпиталь попадали вражеские солдаты, он оказывал помощь и им, ведь не делит пациентов на своих и чужих. Доктор добавил, что врачебная помощь — это святое, а остальное пусть решает суд.

"Когда я жене рассказал, она ответила: "Если бы я была мужчиной, я бы тоже поехала". Ни на секунду не возражала", — отметил Тафришьян.