Волонтёры МГЕР будут помогать в гумцентрах Харьковской области и Попасной
"Молодая гвардия Единой России" направит волонтёров для оказания помощи в гумцентрах Харьковской области и Попасной. Об этом заявил председатель движения Антон Демидов в ходе заседания штаба по гуманитарному сотрудничеству при генеральном совете "Единой России".
"Молодая гвардия" готова оказать консультативную помощь волонтёрам любых регионов по работе на освобождённых территориях. <...> Подписан указ президента [РФ Владимира Путина] о волонтёрской деятельности, действует рабочая группа, которая страхует волонтёров. Теперь есть возможность застраховать добровольцев, которых мы будем отправлять для помощи Донбассу", — сказал Демидов.
Волонтёры МГЕР помогут в восстановлении школ, установке окон и проведении ремонтных работ в Донбассе и на освобождённых территориях.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты боевого братства". 26 мая они открыли центр обучения волонтёров для работы в Донбассе и на освобождённых территориях. Подготовку проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. А 30 мая команда волонтёров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания поддержки местным жителям.