Волонтёры МГЕР будут помогать в гумцентрах Харьковской области и Попасной

"Молодая гвардия Единой России" направит волонтёров для оказания помощи в гумцентрах Харьковской области и Попасной. Об этом заявил председатель движения Антон Демидов в ходе заседания штаба по гуманитарному сотрудничеству при генеральном совете "Единой России".

"Молодая гвардия" готова оказать консультативную помощь волонтёрам любых регионов по работе на освобождённых территориях. <...> Подписан указ президента [РФ Владимира Путина] о волонтёрской деятельности, действует рабочая группа, которая страхует волонтёров. Теперь есть возможность застраховать добровольцев, которых мы будем отправлять для помощи Донбассу", — сказал Демидов.

Волонтёры МГЕР помогут в восстановлении школ, установке окон и проведении ремонтных работ в Донбассе и на освобождённых территориях.