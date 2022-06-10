Раненой собаке из Мариуполя ищут новых хозяев в Иркутске

В Мариуполе сотрудники иркутского питомника К-9 спасли 27 кошек и 11 собак. Среди них был и красивый чёрный пёс, помесь дога, который в результате обстрелов получил осколочное ранение. Голодный и напуганный, он бегал по улицам города, прося помощи. К счастью, ему встретился директор питомника Вячеслав Славин, который как раз приехал в Донбасс, чтобы спасти брошенных животных.

"Забирали с улицы кошек, собак вокруг не было. Вдруг откуда ни возьмись на трёх лапах прискакал этот пёс — просить помощи. И больше от нас не отходил. Мы его взяли к себе, сделали рентген. Думали, что у него укус, а оказалось — осколочное ранение", — рассказал Славин в эфире телеканала "Тивиси".

По его словам, теперь питомец не отходит от него ни на шаг. Просит ласки и обнимает спасителя здоровой лапой. Директор питомника рассказал, что в Донбассе ещё остаются тысячи животных, которые нуждаются в помощи. Собак среди них меньше, чем кошек, но поймать их гораздо сложнее. Испуганные и контуженные, они бросаются врассыпную, как только слышат громкие звуки или видят приближение группы людей.

Сотрудники иркутского питомника со спасёнными животными. Фото © Телеканал "Тивиси"

Все спасённые животные чувствуют себя хорошо. Их осмотрели, чипировали и внесли в реестр. Сейчас они отдыхают, восстанавливаются и ждут новых любящих и заботливых хозяев. Сотрудники иркутского питомника скоро в третий раз поедут в Донбасс. Теперь они планируют взять грузовик покрупнее, чтобы вывезти как можно больше животных.