Вооружённые силы Украины ведут обстрел Донецка из французской артиллерийской установки Caesar, которую Незалежной поставляет НАТО. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В последние дни Вооружённые силы Украины ведут интенсивные обстрелы Донецка, в результате которых мирные жители получают ранения разной степени тяжести, а также рушатся объекты инфраструктуры. При этом ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о наличии плана по прекращению обстрелов города. Она уточнила, что не может раскрывать его детали, так как он относится к военной сфере.