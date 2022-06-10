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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 12:12
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ВСУ ведут обстрел Донецка из артиллерийской установки Caesar, полученной от НАТО

Вооружённые силы Украины ведут обстрел Донецка из французской артиллерийской установки Caesar, которую Незалежной поставляет НАТО. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибром 155 мм, которая поставляется на Украину странами НАТО", — говорится в телеграм-канале СЦКК ДНР.

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В последние дни Вооружённые силы Украины ведут интенсивные обстрелы Донецка, в результате которых мирные жители получают ранения разной степени тяжести, а также рушатся объекты инфраструктуры. При этом ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о наличии плана по прекращению обстрелов города. Она уточнила, что не может раскрывать его детали, так как он относится к военной сфере.

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Николь Вербер
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