Митволь заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению 900 млн

Подозреваемый в мошенничестве на 900 миллионов экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку со следствием, сообщил в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его оценке, это является единственным верным решением.

"Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений", — написал парламентарий и подчеркнул, что с подозреваемым его связывают многолетние товарищеские отношения.

По мнению депутата, решение Митволя в данных обстоятельствах — единственно правильное. Таким образом экс-чиновник снимет грех с души, чистосердечно во всём признается и начнёт активно сотрудничать со следствием, заключил Хинштейн.