Митволь заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению 900 млн
Депутат Хинштейн сообщил, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием
Подозреваемый в мошенничестве на 900 миллионов экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку со следствием, сообщил в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его оценке, это является единственным верным решением.
"Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений", — написал парламентарий и подчеркнул, что с подозреваемым его связывают многолетние товарищеские отношения.
По мнению депутата, решение Митволя в данных обстоятельствах — единственно правильное. Таким образом экс-чиновник снимет грех с души, чистосердечно во всём признается и начнёт активно сотрудничать со следствием, заключил Хинштейн.
Напомним, утром 10 июня в СМИ появилась информация о задержании во Внуково бывшего префекта Северного административного округа Москвы и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Экс-чиновник якобы собирался улетать в Дубай, когда его остановили правоохранители. Источники СМИ утверждают, что Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. При этом помощница Митволя утверждала, что его остановили на таможне из-за проблем с документами и летел он не в Дубай, а в Турцию.
ТАСС / Александр Щербак