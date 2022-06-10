Боец ДНР рассказал, что носит с собой в бронежилете
Боец ДНР Ракета показал письмо-треуголку, которое носит в бронежилете
Один из бойцов 9-го полка ДНР с позывным Ракета показал письмо-треуголку, которое носит в бронежилете и которое дарит ему поддержку на фронте. Видео с военнослужащим опубликовал телеканал "360".
Боец ДНР Ракета рассказал, что носит с собой в бронежилете. Видео © Телеканал "360"
"У меня в бронежилете поддержка от близких, от детей", — сказал он.
Боец объяснил, что получил послание во время очередной передачи гуманитарной помощи, с которой военнослужащим приходит почта от российских детей с пожеланиями.
"Девочка из 11-го класса написала письмо. Бережём, возле сердца носим. Помогает, как-то легче на душе становится. Поддержка — это сейчас самое главное", — растрогался Ракета.
Ранее Лайф показал удар бойцов ДНР из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки. При захвате города в кольцо появится возможность контролировать дорогу в Константиновку, чтобы ВСУ не могли доставлять своим бойцам в населённом пункте боеприпасы и продовольствие.