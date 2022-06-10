Боец ДНР рассказал, что носит с собой в бронежилете

Один из бойцов 9-го полка ДНР с позывным Ракета показал письмо-треуголку, которое носит в бронежилете и которое дарит ему поддержку на фронте. Видео с военнослужащим опубликовал телеканал "360".

Боец ДНР Ракета рассказал, что носит с собой в бронежилете. Видео © Телеканал "360"

"У меня в бронежилете поддержка от близких, от детей", — сказал он.

Боец объяснил, что получил послание во время очередной передачи гуманитарной помощи, с которой военнослужащим приходит почта от российских детей с пожеланиями.

"Девочка из 11-го класса написала письмо. Бережём, возле сердца носим. Помогает, как-то легче на душе становится. Поддержка — это сейчас самое главное", — растрогался Ракета.