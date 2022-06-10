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Опубликовано 10 июня 2022, 11:52

Боец ДНР рассказал, что носит с собой в бронежилете

Боец ДНР Ракета показал письмо-треуголку, которое носит в бронежилете

Один из бойцов 9-го полка ДНР с позывным Ракета показал письмо-треуголку, которое носит в бронежилете и которое дарит ему поддержку на фронте. Видео с военнослужащим опубликовал телеканал "360".

Боец ДНР Ракета рассказал, что носит с собой в бронежилете. Видео © Телеканал "360"

"У меня в бронежилете поддержка от близких, от детей", — сказал он.

Боец объяснил, что получил послание во время очередной передачи гуманитарной помощи, с которой военнослужащим приходит почта от российских детей с пожеланиями.

"Девочка из 11-го класса написала письмо. Бережём, возле сердца носим. Помогает, как-то легче на душе становится. Поддержка — это сейчас самое главное", — растрогался Ракета.

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Ранее Лайф показал удар бойцов ДНР из танка Т-72 по позициям ВСУ в районе Авдеевки. При захвате города в кольцо появится возможность контролировать дорогу в Константиновку, чтобы ВСУ не могли доставлять своим бойцам в населённом пункте боеприпасы и продовольствие.

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Телеканал "360"

Григорий Воронцов
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