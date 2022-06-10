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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 12:17
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В ДНР оценили численность группировки ВСУ вокруг Славянска

В ДНР насчитали вокруг Славянска до 70 тысяч украинских военных

Ситуация в Славянске Донецкой области. © ТАСС / Andriy Andriyenko

Ситуация в Славянске Донецкой области. © ТАСС / Andriy Andriyenko

В общей сложности вокруг Славянска могут оставаться до 60–70 тысяч украинских военных. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал замминистра информации ДНР Артём Ольхин.

"От Авдеевки до Славянска практически всё — одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск разные эксперты по-разному называют тысяч 60–70 точно", — уточнил он.

Опубликована карта взятых под контроль территорий в ходе "Операции Z"
Опубликована карта взятых под контроль территорий в ходе "Операции Z"

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что самые ожесточённые бои сейчас идут за Славянск.

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Анатолий Симоненко
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