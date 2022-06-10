В ДНР оценили численность группировки ВСУ вокруг Славянска

В общей сложности вокруг Славянска могут оставаться до 60–70 тысяч украинских военных. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал замминистра информации ДНР Артём Ольхин.

"От Авдеевки до Славянска практически всё — одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск — разные эксперты по-разному называют — тысяч 60–70 точно", — уточнил он.