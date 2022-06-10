Басурин: Самые ожесточённые бои сейчас идут за Славянск
Наиболее ожесточённые бои силы Донецкой Народной Республики сейчас ведут за город Славянск. Об этом сообщил в пятницу замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"Это север нашей республики, район Славянска", — уточнил он.
В соседней Луганской Народной Республике наиболее "горячими", по словам Басурина, остаются районы Северодонецка и Лисичанска.
Ранее стало известно, что к 9 июня группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск. Продвижение есть, но даётся оно тяжело: вооружённые формирования Украины используют мирных жителей в качестве живого щита на славянском направлении. Между тем военный эксперт Леонков в беседе с Лайфом предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска.