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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 08:54
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Басурин: Самые ожесточённые бои сейчас идут за Славянск

Наиболее ожесточённые бои силы Донецкой Народной Республики сейчас ведут за город Славянск. Об этом сообщил в пятницу замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

"Это север нашей республики, район Славянска", — уточнил он.

В соседней Луганской Народной Республике наиболее "горячими", по словам Басурина, остаются районы Северодонецка и Лисичанска.

Опубликована карта взятых под контроль территорий в ходе "Операции Z"
Опубликована карта взятых под контроль территорий в ходе "Операции Z"

Ранее стало известно, что к 9 июня группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск. Продвижение есть, но даётся оно тяжело: вооружённые формирования Украины используют мирных жителей в качестве живого щита на славянском направлении. Между тем военный эксперт Леонков в беседе с Лайфом предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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