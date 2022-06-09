В ДНР заявили, что украинские боевики на славянском направлении прикрываются мирными жителями

Вооружённые формирования Украины используют мирных жителей в качестве живого щита на славянском направлении. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате перемалывания украинских боевиков на Славянском направлении ВФУ продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве живого щита. Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами", — сказано в сообщении.

Также в штабе призвали население не идти на конфликт с украинскими боевиками и заранее убедиться в надёжности убежища на случай огневых провокаций ВФУ.