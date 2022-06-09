ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 09:38

В ДНР заявили, что украинские боевики на славянском направлении прикрываются мирными жителями

Штаб теробороны ДНР: ВФУ на славянском направлении используют население как живой щит

Вооружённые формирования Украины используют мирных жителей в качестве живого щита на славянском направлении. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате перемалывания украинских боевиков на Славянском направлении ВФУ продолжают занимать гражданскую инфраструктуру в городе, используя население в качестве живого щита. Часть военных преступников пытается сбежать из региона, вступая в локальные стычки со своими же сослуживцами", — сказано в сообщении.

Также в штабе призвали население не идти на конфликт с украинскими боевиками и заранее убедиться в надёжности убежища на случай огневых провокаций ВФУ.

Напомним, на сегодняшний день группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск.

Эксперт предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска
Эксперт предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска
BannerImage

ТАСС / AP Photo / Andriy Andriyenko

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar