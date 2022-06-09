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Опубликовано 9 июня 2022, 12:31
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Миронов отсиделся в авто после аварии, чтобы не мешать ДПС "своим авторитетом"

Миронов объяснил решение не выходить из машины после аварии в центре Москвы

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал ДТП со своей машиной, которое произошло вчера на улице Сретенке в Москве. По его словам, он не выходил из автомобиля Genesis, потому что не хотел "своим авторитетом мешать нормальной работе" сотрудников правоохранительных органов, передаёт телеграм-канал SHOT.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал ДТП на улице Сретенке. Видео © Telegram / SHOT

Миронов рассказал, что всё произошло, когда он направлялся на телевидение. По его словам, велосипедист внезапно выскочил на пешеходный переход, в результате чего был сбит служебной машиной. После вышел водитель и осмотрел пострадавшего, а политик поручил ему вызвать скорую и сотрудников ГИБДД.

"Я не выходил из служебной машины, в том числе чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД", — пояснил депутат.

Он рассказал, что сегодня навестил пострадавшего в больнице (у того диагностирован перелом ноги), а также выразил готовность помочь в лечении: уже на днях будет проведена необходимая операция, благодаря которой мужчина сможет встать на ноги через несколько дней, а не пролежит ещё месяц в гипсе.

Момент столкновения Genesis Миронова с велосипедистом попал на видео
Момент столкновения Genesis Миронова с велосипедистом попал на видео

Напомним, вечером 8 июня чёрный автомобиль Genesis с мигалкой, который возит Сергея Миронова, сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Сретенке в Москве.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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