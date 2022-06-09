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Опубликовано 9 июня 2022, 09:32

Безруков навестил раненых участников спецоперации в военном госпитале

Актёр Безруков выступил перед участниками спецоперации в военном госпитале Екатеринбурга

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народный артист России Сергей Безруков навестил участников спецоперации, проходящих реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, и устроил для них концерт. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Актёр театра и кино пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Также он поблагодарил врачей за их труд в лечении российских солдат и участие в их реабилитации.

Затем Безруков выступил с концертом, исполнив патриотические и лирические песни, а также стихи Владимира Высоцкого. После этого он оставил автограф на гитаре, как и все артисты, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.

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Ранее Лайф рассказал, что глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова навестили раненых военнослужащих Народной милиции республики, находящихся на лечении в Луганской республиканской клинической больнице. В ходе визита глава ЛНР наградил 11 отличившихся военнослужащих медалями "За боевые заслуги".

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Григорий Воронцов
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