ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 10:17

Захарова: Украинские националисты готовят провокацию на заводе "Азот" в Северодонецке

Украинские националисты готовят провокацию с минированием ёмкостей с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовится ещё одна провокация украинских националистов, а именно минирование ёмкостей с токсичными химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке на территории ЛНР и удержание в его подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей", — отметила дипломат в ходе брифинга.

МО РФ показало, как выглядит Святогорская лавра после провокации ВСУ
МО РФ показало, как выглядит Святогорская лавра после провокации ВСУ

Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка, при этом российские военные продолжают работу по взятию под контроль промышленной зоны города и ближайших населённых пунктов. Эксперты говорят, что Северодонецк — это стратегически важный для ВС РФ город, который открывает дорогу к Киеву.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar