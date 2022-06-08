Захарова: Украинские националисты готовят провокацию на заводе "Азот" в Северодонецке
Украинские националисты готовят провокацию с минированием ёмкостей с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовится ещё одна провокация украинских националистов, а именно минирование ёмкостей с токсичными химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке на территории ЛНР и удержание в его подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей", — отметила дипломат в ходе брифинга.
Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка, при этом российские военные продолжают работу по взятию под контроль промышленной зоны города и ближайших населённых пунктов. Эксперты говорят, что Северодонецк — это стратегически важный для ВС РФ город, который открывает дорогу к Киеву.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ