Захарова: Украинские националисты готовят провокацию на заводе "Азот" в Северодонецке

Украинские националисты готовят провокацию с минированием ёмкостей с химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовится ещё одна провокация украинских националистов, а именно минирование ёмкостей с токсичными химикатами на заводе "Азот" в Северодонецке на территории ЛНР и удержание в его подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей", — отметила дипломат в ходе брифинга.