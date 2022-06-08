Захарова рассказала о молчании МККК на запрос о посещении российских военнопленных

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не ответил на запрос российской стороны по поводу содействия организации в посещении российских военнопленных на украинской территории. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международный комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии организации в посещении российских военнопленных на территории Украины", — проинформировала она журналистов.