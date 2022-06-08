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Опубликовано 8 июня 2022, 10:16

Захарова рассказала о молчании МККК на запрос о посещении российских военнопленных

Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не ответил на запрос российской стороны по поводу содействия организации в посещении российских военнопленных на украинской территории. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международный комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии организации в посещении российских военнопленных на территории Украины", — проинформировала она журналистов.

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Ранее вице-премьер Украины заявила, что вопрос обмена пленными переходит в ведение разведслужб. По её словам, все необходимые организационные вопросы уже отработаны, коммуникационные каналы налажены. Между тем на западе Украины создали спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен. В Киеве утверждают, что люди там "удерживаются на должном уровне", но как на самом деле — неясно.

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Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

Алексей Берковиц
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