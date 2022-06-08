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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 09:39

В Запорожской области сообщили, что регион освобождён почти на 80%

Глава ВГА Запорожья Балицкий: Регион освобождён почти на 80%

Запорожская область освобождена почти на 80%, власти занимаются налаживанием мирной жизни. Об этом сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

"Мы занимаемся мирной жизнью. Слава богу, что активные боевые действия отодвинуты от основных городов. Сейчас в Запорожской области освобождено почти 80% территории", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий также отметил, что сейчас на подконтрольных властям территориях проводятся посевные и уборочные работы.

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Как сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск.

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ТАСС / АР / SERGEI ILNITSKY

Ирина Фальке
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