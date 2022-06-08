В Запорожской области сообщили, что регион освобождён почти на 80%

Запорожская область освобождена почти на 80%, власти занимаются налаживанием мирной жизни. Об этом сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

"Мы занимаемся мирной жизнью. Слава богу, что активные боевые действия отодвинуты от основных городов. Сейчас в Запорожской области освобождено почти 80% территории", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий также отметил, что сейчас на подконтрольных властям территориях проводятся посевные и уборочные работы.