Лавров назвал условие для сотрудничества РФ с Украиной в вопросе вывоза зерна

Россия будет рада сотрудничать в решении вопроса вывоза зерна с Украины, если киевская власть "созрела". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать территориальные воды, чтобы начать этот процесс. Но если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход — либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, — будем тогда надеяться, что проблема будет решаться. <…> Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", — сказал он.

Лавров напомнил, что уже больше месяца российский Черноморский военно-морской флот "объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор", которые могут использоваться всеми судами, желающими "выйти оттуда и направиться в порты постоянной приписки".