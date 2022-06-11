Бойцы ДНР отбили укрепрайон ВСУ в Доломитном
Силы Народной милиции ДНР выбили украинские войска с позиций в Доломитном
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики выбили украинские войска из укреплённого района в окрестностях посёлка Доломитного. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Силы третьей гвардейской бригады народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе посёлка Доломитное", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России установили полный контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области. Однако Киев тщательно скрывает эту информацию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ