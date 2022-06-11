Бойцы ДНР отбили укрепрайон ВСУ в Доломитном

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики выбили украинские войска из укреплённого района в окрестностях посёлка Доломитного. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Силы третьей гвардейской бригады народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе посёлка Доломитное", — говорится в сообщении.