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Опубликовано 11 июня 2022, 07:21

Бойцы ДНР отбили укрепрайон ВСУ в Доломитном

Силы Народной милиции ДНР выбили украинские войска с позиций в Доломитном

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики выбили украинские войска из укреплённого района в окрестностях посёлка Доломитного. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Силы третьей гвардейской бригады народной милиции развивают успех. Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе посёлка Доломитное", — говорится в сообщении.

Ещё одна группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Горловкой
Ещё одна группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Горловкой

Ранее Лайф рассказывал, что ВС России установили полный контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области. Однако Киев тщательно скрывает эту информацию.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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