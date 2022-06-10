Ещё одна группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Горловкой

Под Горловкой девять украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР.

"На Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь", — заявили в телеграм-канале ведомства.