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Регион
Опубликовано 10 июня 2022, 17:09
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Ещё одна группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Горловкой

Последствия обстрела в ДНР, Горловка. Фото © ТАСС / Воронцова Таисия

Последствия обстрела в ДНР, Горловка. Фото © ТАСС / Воронцова Таисия

Под Горловкой девять украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР.

"На Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь", — заявили в телеграм-канале ведомства.

Басурин: Ещё не менее трёх украинских военных с "Азовстали" сдались в плен
Басурин: Ещё не менее трёх украинских военных с "Азовстали" сдались в плен

Ранее Лайф писал, что за последние несколько дней 50 украинских десантников сдались в плен силам ДНР. Два взвода 115-й украинской бригады территориальной обороны покинули свои позиции в районе Авдеевки.

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Анатолий Симоненко
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