Ещё одна группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Горловкой
Последствия обстрела в ДНР, Горловка. Фото © ТАСС / Воронцова Таисия
Под Горловкой девять украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен бойцам Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР.
"На Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь", — заявили в телеграм-канале ведомства.
Ранее Лайф писал, что за последние несколько дней 50 украинских десантников сдались в плен силам ДНР. Два взвода 115-й украинской бригады территориальной обороны покинули свои позиции в районе Авдеевки.