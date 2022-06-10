В России могут запретить иностранцам владеть сайтами объявлений

Только россияне или российские организации должны владеть сайтами по размещению объявлений в стране. Такой законопроект предложил к рассмотрению замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Основным владельцем таких ресурсов сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20%", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Депутат написал в "Телеграме", что такие интернет-сервисы по числу пользователей порой обходят соцсети, а значит, там содержится большой объём данных граждан РФ. При этом владельцы площадок могут находиться за рубежом и их деятельность никак не регулируется российскими законами.

Парламентарий также предложил прописать обязанности для собственников подобных сайтов, ежемесячная аудитория которых превышает десять миллионов пользователей из России. Например, не допускать распространения порочащей информации и использования порталов в противоправных целях.