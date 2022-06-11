Заблокированные на "Азоте" бойцы ВСУ потребовали выпустить их с завода с заложниками

Украинские бойцы, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, вступили в переговоры и потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. Об этом РИА "Новости" рассказал источник. Он также напомнил о том, что на предприятии заблокировано около трёхсот боевиков.

"Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для этих бойцов ВСУ отрезаны все пути с завода и, по всей видимости, связь с ними будет продолжена. Также собеседник агентства подчеркнул, что в бомбоубежищах "Азота" находится более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.